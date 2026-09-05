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Polisi Gagalkan Peredaran 29 Cartridge Etomidate dengan Modus Sistem Tempel

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |18:10 WIB
Polisi Gagalkan Peredaran 29 Cartridge Etomidate dengan Modus Sistem Tempel
Penangkapan narkoba (foto: Okezone)
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JAKARTA - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidate sebanyak 29 cartridge di wilayah Tangerang, Banten.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial A (33) yang diduga berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika tersebut.

Kanit Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Yentor Witro mengatakan, pengungkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran etomidate di wilayah Karang Tengah, Kota Tangerang.

"Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 di daerah Tangerang telah berhasil mengamankan seseorang tersangka berinisial A. (33) dengan membawa barang bukti narkotika jenis etomidat sebanyak 29 pcs," kata Yentor, Sabtu (5/9/2026).

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