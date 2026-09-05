Tampang Pembunuh Mozza Gadis yang Ditemukan Jadi Kerangka di Pinggir Tol, Ini Pengakuan Kejinya!

SEMARANG - Pelaku pembunuhan Mozza Axillia Gunarsa (19), gadis asal Semarang ditangkap polisi di rumahnya Kabupaten Blora. Pelaku berinisial MPDA merupakan teman dekat korban yang sempat ditemuinya tiga hari sebelum dinyatakan hilang.

Polisi kemudian melacak keberadaan pelaku yang sempat indekos di daerah Sriwijaya, Kelurahan Tegalsari, Kota Semarang. Meski pelaku sudah meninggalkan rumah kos tersebut, penyidik berhasil menggali informasi dari rekan pelaku.

Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Teja Lelana mengungkapkan, pelaku mengakui perbuatan keji tersebut.

“Pelaku mengaku telah membunuh Mozza pada 25 Juni 2025, atau tiga hari sebelum orang tua korban resmi membuat laporan kehilangan di kepolisian pada 28 Juni 2025,” katanya dikutip Sabtu, (5/9/2026).

Pelaku kemudian membungkus jasad korban ke dalam karung dan membuangnya ke lereng Tol Jangli, Tembalang, Kota Semarang. Setahun setelah kejadian tragis tersebut, jasad Mozza akhirnya ditemukan tinggal kerangka pada Jumat (5/9).

Petunjuk keberadaan korban dan terkuaknya tabir pembunuhan ini bermula dari perangkat elektronik korban yang masih terkoneksi dengan media sosial.

Penyelidikan kasus orang hilang ini menemui titik terang setelah orang tua korban memberikan petunjuk baru berupa akun media sosial korban yang masih aktif di suatu perangkat.

"Setahun ini kami melaksanakan penyelidikan terkait orang hilang. Beberapa minggu lalu kami dapat petunjuk baru dari orang tua korban, ada perangkat elektronik yang masih tersambung dengan media sosial korban, dari situ penyelidikan bermula," ujar Bodia Teja Lelana.