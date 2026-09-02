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Heboh! Pria Gelindingkan Kardus dari Mobil, Ternyata Mayat Perempuan

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |01:01 WIB
Heboh! Pria Gelindingkan Kardus dari Mobil, Ternyata Mayat Perempuan
Ilustrasi Pembunuhan/ist
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BANDUNG - Seorang pria menggelindingkan kardus berisi mayat perempuan dari mobil bak di Jalan Terusan Suryani, Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (1/9/2026). Mayat perempuan tersebut kemudian ditemukan terbungkus kardus dan tergeletak di pinggir jalan

Seorang saksi mata bernama Mukhtar mengaku melihat langsung pria tersebut membawa kardus dari mobil bak. Saat itu, dia belum mengetahui isi kardus yang dibawa pria tersebut.

"Saya lewat ada orang lagi gelinding-gelindingi gitu, saya tidak tahu siapa orangnya. Pakai bajunya hitam, celananya hijau lumut," ujar Mukhtar di lokasi.

Dia kemudian menyadari ada sesuatu yang janggal setelah melihat bagian tubuh keluar dari kardus. Dia pun melaporkan penemuan tersebut kepada aparat kewilayahan.

"Cowok (diduga pelaku), lalu sama saya ditanya. Dia (korban) dituruni pakai mobil bak," kata Mukhtar.

Pria yang diduga membawa dan menurunkan kardus tersebut kemudian meninggalkan lokasi. Warga yang berada di sekitar tempat kejadian selanjutnya melaporkan penemuan jasad kepada aparat.

Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Tim Inafis Polrestabes Bandung turut diterjunkan untuk mencari petunjuk dan mengungkap identitas korban.

Kapolsek Babakan Ciparay Kompol Kurniawan mengatakan jasad ditemukan sekitar pukul 11.00 WIB. Korban diperkirakan berjenis kelamin perempuan dengan usia sekitar 30 tahun.

 

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