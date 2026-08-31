Viral Dugaan Pelecehan Seksual Sekretaris Wabup Sumedang, Dedi Mulyadi: Investigasi!

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Inspektorat Provinsi Jawa Barat menginvestigasi dugaan pelecehan terhadap sekretaris pribadi Wakil Bupati (Wabup) Sumedang. Peristiwa ini menjadi sorotan.

Seluruh pihak terkait akan dimintai keterangan dan hasil investigasi rencananya diumumkan kepada publik. Penanganan kasus tersebut diminta harus berdasarkan fakta dan tidak boleh dibangun dari asumsi.

Inspektorat akan meminta keterangan dari seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara. Mereka di antaranya korban, terduga pelaku, hingga istri Wakil Bupati Sumedang.

"Semua pihak kita periksa, bupatinya kemudian asprinya, minggu depan selesai," ujar Dedi Mulyadi dikutip, Senin (31/8/2026).

Dedi menargetkan, proses investigasi dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Persoalan tersebut dinilai kasus yang dapat ditangani secara cepat sehingga tidak perlu berlarut-larut.