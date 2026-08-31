Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Dugaan Pelecehan Seksual Sekretaris Wabup Sumedang, Dedi Mulyadi: Investigasi!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |17:39 WIB
Viral Dugaan Pelecehan Seksual Sekretaris Wabup Sumedang, Dedi Mulyadi: Investigasi!
Ilustrasi Pelecehan/AI
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Inspektorat Provinsi Jawa Barat menginvestigasi dugaan pelecehan terhadap sekretaris pribadi Wakil Bupati (Wabup) Sumedang. Peristiwa ini menjadi sorotan.

Seluruh pihak terkait akan dimintai keterangan dan hasil investigasi rencananya diumumkan kepada publik. Penanganan kasus tersebut diminta harus berdasarkan fakta dan tidak boleh dibangun dari asumsi.

Inspektorat akan meminta keterangan dari seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara. Mereka di antaranya korban, terduga pelaku, hingga istri Wakil Bupati Sumedang.

"Semua pihak kita periksa, bupatinya kemudian asprinya, minggu depan selesai," ujar Dedi Mulyadi dikutip, Senin (31/8/2026).

Dedi menargetkan, proses investigasi dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Persoalan tersebut dinilai kasus yang dapat ditangani secara cepat sehingga tidak perlu berlarut-larut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/338/3229840/pelecehan-Vj8y_large.jpg
Heboh Pelecehan di KRL Bogor, KAI Commuter: Belum Ada Korban yang Lapor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/338/3224278/pelecehan-4N0Y_large.jpg
Duh! Pria Lecehkan Anjing di Jakut, Kejiwaannya Dicek Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218597/pelecehan-eOqr_large.jpg
Viral Dugaan Child Grooming Kepala Sekolah ke Siswi di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217885/syekh_ahmad_al_misry-fQRo_large.jpg
Polri Duga Syekh Ahmad Al Misry Sembunyikan Status Kewarganegaraan Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217534/pelecehan-dCG8_large.jpg
MUI Minta Kiai Cabul di Ponpes Ndolo Kusumo Dihukum Maksimal, Tindakannya Keji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/340/3217006/polres_pati_konpers_pelecehan_seksual_di_ponpes-AGvW_large.jpg
Terungkap! Pendiri Ponpes di Pati 10 Kali Cabuli Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement