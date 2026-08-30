Kawal Program Prabowo, Gubernur Papua Tegaskan Jangan Ada yang Ambil Keuntungan Pribadi

JAKARTA – Gubernur Papua Matius Fakhiri menegaskan nilai-nilai kemerdekaan dapat diterapkan melalui program pemerintah yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pelaksanaan setiap program juga harus dilakukan secara tepat agar sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

“Kami berharap program-program pemerintah yang digulirkan Presiden Prabowo bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya, dikutip Minggu (30/8/2026).

Ia mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar tidak menjadikan program pemerintah sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi. Program yang dirancang untuk kepentingan masyarakat harus dijalankan sesuai peruntukannya.

“Tidak boleh lagi ada satu pun yang mengambil keuntungan daripada program itu. Sehingga itulah memberikan kedaulatan bagi masyarakat di bawah,” imbuhnya.

Kemerdekaan Indonesia yang sudah menginjak 81 tahun harus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan juga diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemerdekaan, menurutnya, harus memberikan kesempatan kepada warga untuk hidup bebas sekaligus memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Hal itu juga disampaikannya peringatan HUT ke-81 RI di Stadion Mandala Jayapura, Senin 17 Agustus 2026.