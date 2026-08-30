Presiden Prabowo Dijadwalkan Tutup Muktamar ke-35 NU di Tambakberas Besok

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menutup rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) secara langsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada Senin (31/8/2026) pagi.

"Insyaallah acara penutupan muktamar akan ditutup langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Senin, 31 Agustus pukul 10.00 WIB," kata Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU, KH Abdurrozaq Sholeh (Gus Rozaq), dikutip dari laman resmi NU, Minggu (30/8/2026).

Gus Rozaq, sapaan akrabnya, menyampaikan informasi resmi tersebut kepada publik menjelang pelaksanaan acara penutupan. Ia menyebutkan penutupan akan dipusatkan di Gedung Serbaguna (GSG) kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum.

"Lokasinya di GSG. Teman-teman panitia sudah mengonfirmasi, insyaallah Senin pagi jam 10.00 RI 1 akan menutup kegiatan muktamar di Tambakberas," ujarnya.

Konfirmasi kehadiran Presiden Prabowo telah diterima pihak panitia melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. "Mas Teddy sudah memberikan informasi konfirmasi tersebut," tambahnya.