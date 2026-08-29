Begal Sadis Penembak Pelajar Menangis Ditangkap Polisi, Nih Tampangnya!

LAMPUNG - Tim gabungan Polda Lampung dan Polres Lampung Utara menangkap seorang begal motor sadis bersenjata api. Pelaku beberapa waktu lalu menembak seorang pelajar hingga kritis.

Pelaku berinisial R, warga Desa Surakarta, Kecamatan Abung Timur, menangis kesakitan lantaran ditembak petugas karena berusaha melawan saat akan ditangkap.

Pelaku kemudian dievakuasi ke RSUD HM Ryacudu Kotabumi untuk mendapat perawatan medis di bawah pengawalan ketat kepolisian.

Penangkapan tersangka R merupakan hasil pengembangan dari kasus penembakan sadis terhadap seorang pelajar berusia 17 tahun bernama Abdi yang terjadi pada 19 Agustus 2026 lalu.



“Dari tersangka R, kami menyita sejumlah barang bukti berupa satu pucuk senjata api rakitan, tiga butir peluru aktif, serta satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang digunakan dalam menjalankan aksi kejahatannya,” ujar Kapolres Lampung Utara, AKBP Raswidiati Anggraini, Jumat (28/8/2026).

Kejadian bermula ketika korban tengah melintas menggunakan sepeda motor di kawasan Dusun Pagar Dewa, Kecamatan Abung Barat, untuk berangkat ke sekolah. Secara mendadak, korban diadang dan dilempari batu oleh pelaku.

"Korban kemudian berhenti dan didatangi pelaku yang berusaha merebut kunci sepeda motornya. Karena korban memberikan perlawanan, pelaku memukul pelipis korban menggunakan senjata api," ujar AKBP Raswidiati.