Rumah Sopir Aktivis Botok Pati Ditembaki OTK, Kaca Pintu Pecah Ditembus 4 Peluru

PATI - Rumah anak anggota Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Desa Kajar, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati,Jawa Tengah, ditembak oleh orang tidak dikenal (OTK). Kaca pintu rumah pecah setelah ditembus empat peluru gotri yang ditemukan di dalam rumah.

Peristiwa tersebut diketahui setelah pemilik rumah, Sri Suryanti mendapati kaca pintu rumah dalam kondisi pecah dan retak.

Rumah tersebut diketahui dihuni anak Sri Suryanti. Suaminya merupakan salah satu anggota AMPB yang kerap menjadi sopir koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati.

Sri mengaku terkejut saat melihat kondisi rumah yang mengalami kerusakan. Saat membersihkan serpihan kaca, ia menemukan empat butir benda diduga peluru gotri di dalam rumah.

"Pas saya pulang pada Senin pagi tiba-tiba kok pecah semua saya kaget. Saya tanya anak saya juga tidak tahu. Tapi pas saya hendak menyapu membersihkan serpihan kaca saya menemukan 4 peluru ini," ujar Sri, Jumat (28/8/2026).

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto mengatakan, polisi tetap merespons setiap informasi yang berkaitan dengan keamanan masyarakat meski belum ada laporan resmi dari korban.

“Ketika ada informasi mengenai kejadian yang menyangkut keamanan masyarakat, kepolisian akan tetap merespons dan melakukan pengecekan di lapangan,”ujarnya.

“Tidak harus menunggu adanya laporan terlebih dahulu. Langkah awal ini penting untuk memastikan situasi, mengetahui fakta yang sebenarnya, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” lanjutnya.