Polisi Mulai Bubarkan Massa AMPB dari Depan Gerbang Utama DPR RI

JAKARTA — Polisi mulai membubarkan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dari depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026) malam.

Dari pantauan di lapangan, polisi bersama Pamdal DPR RI membentuk barisan barikade. Mereka mengimbau warga yang bertahan di depan gerbang utama parlemen untuk segera membubarkan diri.

"Kami mohon dengan sangat, silakan meninggalkan tempat ini. Silakan," ujar Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo, melalui pengeras suara.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan, Dhimas menyampaikan bahwa batas waktu penyampaian aspirasi telah usai. Untuk itu, ia meminta massa membubarkan diri secara tertib.

"Silakan meninggalkan lokasi dengan tertib," terang Dhimas.

Sementara itu, sejumlah warga yang masih bertahan mulai meninggalkan area gerbang utama parlemen. Tampak para warga mengambil sepeda motor mereka yang terparkir di depan gerbang.

Hingga berita ini ditulis, posko AMPB masih berdiri di depan gerbang utama. Bahkan, bus yang mengangkut massa juga masih terparkir. Saat ini, perwakilan massa tengah melobi aparat kepolisian agar bisa tetap bertahan di lokasi.

(Rahman Asmardika)

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