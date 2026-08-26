Massa AMPB Masih Bertahan Jelang Aksi 27 Agustus, Arus Lalin di Depan Gedung DPR Padat

JAKARTA — Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) masih bertahan di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, hingga Rabu (26/8/2026) malam. Keberadaan massa membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau padat.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Jalan Gatot Subroto dari arah Senayan menuju Slipi mengalami kepadatan. Tampak para pengendara tidak dapat memacu kendaraannya secara maksimal.

Terlihat aparat kepolisian sibuk mengatur lalu lintas agar para pengendara tetap bisa melintas di depan gerbang utama Kompleks Parlemen.

Sementara itu, sejumlah massa AMPB masih bertahan di depan gerbang utama. Tampak satu unit bus dan satu truk toilet portable terparkir di area depan gerbang.

Sejumlah warga juga turut bertahan bersama massa AMPB. Mereka tampak duduk dan saling berbincang. Situasi di lokasi terlihat gelap gulita lantaran lampu penerangan di area tersebut padam.