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Rekening Aktivis Botok Pati Kembali Dibuka, Polda Metro: Untuk Beri Perlindungan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |15:21 WIB
Rekening Aktivis Botok Pati Kembali Dibuka, Polda Metro: Untuk Beri Perlindungan!
Aktivis Botok Pati
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JAKARTA - Polisi mengungkapkan perkembangan terkini terkait penundaan transaksi terhadap rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok Pati jelang aksi demo yang akan dilakukan pada Kamis, 27 Agustus 2026. Rekening tersebut saat ini sudah dibuka kembali.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan, pembukaan tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan klarifikasi ke pihak-pihak terkait.

“Maka hari ini kami sampaikan bahwa penundaan transaksi tersebut sudah dibuka kembali,” kata Iman di DPR, Rabu (26/8/2026).

Masih kata Iman, penundaan rekening tersebut akan dibuka kembali oleh pihak bank. Dia menerangkan, penundaan ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan.

“Upaya ini dalam rangka memberikan perlindungan dan menjaga agar pertama, data pribadi dari para donatur maupun Supriyono ataupun Botok juga terlindungi oleh negara, tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang melanggar hukum,” ujarnya.

“Kemudian yang kedua juga, jangan sampai ada pihak-pihak yang menggunakan data pribadi tersebut untuk kepentingan yang lain,” pungkasnya.

 

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