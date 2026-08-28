Didampingi Kapolri dan Kapolda NTT, Prabowo Cek Pengungsian di Nagekeo

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Posko Pengungsian Terpadu Lapangan Berdikari, Danga, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (28/8/2026).

Di tengah masyarakat yang masih bertahan di pengungsian pascagempa bumi, Prabowo melihat langsung kondisi warga sekaligus mengecek pelayanan pemerintah bersama TNI dan Polri. Salah satu yang diperiksa yakni pelayanan Dapur Lapangan Polri serta Mobil Water Treatment untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Kehadiran Prabowo di tengah warga menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang masih menghadapi masa sulit akibat bencana. Prabowo juga melihat pelayanan jajaran Polri yang menyediakan makanan, air bersih, dan air siap minum bagi masyarakat di lokasi pengungsian.

Kapolda NTT, Irjen Rudi Darmoko, mengatakan kehadiran Prabowo di tengah masyarakat terdampak menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus memberikan pelayanan terbaik.

“Kehadiran Bapak Presiden menunjukkan bahwa negara hadir untuk masyarakat. Kami akan terus memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi dan tetap berada bersama mereka selama masa tanggap darurat,” ujar Rudi dalam keterangannya.