Cerita Faturohman Pelajar Korban Pengeroyokan Diseret ke Gedung Kosong Usai Demo DPR

JAKARTA - Seorang pelajar berusia 18 tahun bernama Faturohman menjadi korban penganiayaan sekelompok orang tak dikenal saat bentrokan antara massa dan aparat terjadi di kawasan Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026) malam usai demo DPR .

Akibat kejadian itu, Faturohman mengalami sejumlah luka lebam di bagian kepala, wajah, dada, dan bahu. Ia juga mengalami luka di bagian leher yang membuatnya harus mendapatkan beberapa jahitan.

Korban menceritakan tersebut ke guru agama di sekolahnya, Ahmad Fahmi. Dia menuturkan, Faturohman berada di sekitar lokasi karena rumah orang tuanya berada di dalam gang yang menjadi tempat massa berlarian saat situasi memanas.

"Di dalam gang, depan rumahnya, si Fatur ini ketiban motor. Ketiban motor ada orang ngaku intel ya, orang tidak dikenal. Nah, dari dalam gang ini diseret ditarik ke sini," kata Fahmi, dikutip Sabtu (29/8/2026).

Menurut Fahmi, setelah ditarik keluar gang, korban kemudian mengalami pemukulan. Ia merujuk pada video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan korban berada di lokasi tersebut.

"Nah, di sinilah video yang beredar luas di media sosial di sini bagaimana kemudian dipukul, kemudian ada yang ditendangnya begini. Di bagian sininya kena pisau," ujarnya.

Fahmi mengatakan korban juga bercerita kepadanya bahwa pakaian yang dikenakan robek akibat ditarik saat kejadian berlangsung.

"Ternyata Fatur bercerita ketika sampai di sini diseret, sampai robek ini bajunya ditarik-tarik juga karena dia yang lebam," katanya.