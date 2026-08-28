Polda Metro Ungkap Kronologi Meninggalnya Korban saat Kerusuhan Demo DPR di Pejompongan

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengonfirmasi bahwa satu orang meninggal dunia terkait kerusuhan demonstrasi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban meninggal tersebut bernama Bambang (59), seorang pedagang cermin di Pejompongan.

"Pertama, kami menyampaikan belasungkawa, warga kita ada yang berpulang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat jumpa pers, Jumat (28/8/2026).

Budi menjelaskan kronologi meninggalnya korban berawal dari laporan masyarakat terkait kondisi kerusuhan yang masih berlangsung di lokasi. Menurutnya, polisi mengevakuasi seorang laki-laki dalam kondisi pingsan setelah situasi di lokasi dinilai aman.

"Polri pun untuk melakukan evakuasi harus melihat dan menghitung agar evakuasi tersebut aman bagi petugas yang melaksanakannya," ujar Budi.

Biddokkes Polda Metro Jaya kemudian membawa korban ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut (RSAL) Dr. Mintohardjo. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia saat mendapatkan penanganan medis.