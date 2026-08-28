Massa Juga Rusak Separator Transjakarta Slipi saat Kericuhan

JAKARTA - Pos Polisi Slipi di bawah Flyover Slipi, Jakarta Barat, mengalami kerusakan setelah menjadi sasaran perusakan dan pembakaran saat aksi massa di depan Gedung DPR, pada Kamis (27/8/2026) malam.

Pantauan Okezone di lokasi, bangunan pos polisi tersebut kini dibalut kain putih yang mengelilingi area bangunan. Di sekitar lokasi masih terlihat sisa abu bekas kebakaran serta serpihan kaca yang berserakan di sekitar pos. Sementara itu, arus lalu lintas di kawasan Slipi terpantau kembali normal.

Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lalu Lintas (KBO) Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Sudarmo mengatakan kondisi lalu lintas di wilayah Jakarta Barat telah kembali normal sejak pukul 05.30 WIB.

“Pada hari ini tadi kurang lebih jam 05.30 untuk situasi lalu lintas wilayah Jakarta Barat dinyatakan normal, baik arteri maupun dalam tol,” kata Sudarmo kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).

Sudarmo menyebut fasilitas yang mengalami kerusakan akibat aksi massa di antaranya Pos Lalu Lintas Slipi yang berada di tengah maupun di pinggir jalan. Selain itu, sejumlah separator TransJakarta juga sempat terdampak.

“Untuk fasilitas ya bisa dilihat ini pos kami, pos lalu lintas Slipi, baik yang di tengah maupun yang di pinggir, dirusak massa,” ujarnya.

Selain itu kata dia, kerusakan juga terjadi pada bangunan dan sejumlah sarana di dalam Pos Polisi Slipi.