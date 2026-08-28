Pascademo Ricuh, TNI Masih Berjaga di Pejompongan

JAKARTA - Sejumlah anggota TNI masih berjaga di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, yang mengarah ke Stasiun Palmerah, Jumat (28/8/2026) pagi. Penjagaan dilakukan setelah aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada Kamis (27/8/2026) malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 10.15 WIB, personel TNI terlihat berjaga di sejumlah titik. Dalam satu titik penjagaan, terdapat sekitar 5-6 anggota TNI.

Sementara itu, arus lalu lintas dari Pejompongan menuju Stasiun Palmerah terpantau ramai lancar. Tidak terlihat massa pengunjuk rasa di sekitar lokasi.

Perjalanan kereta api juga telah kembali melintas setelah sebelumnya dilakukan rekayasa akibat situasi di sekitar lokasi.

Selain penjagaan aparat, sejumlah aktivitas pembersihan juga terlihat di kawasan tersebut. Petugas kebersihan salah satu gedung tampak membersihkan tembok bagian depan gedung yang sebelumnya menjadi sasaran vandalisme massa saat aksi demo ricuh pada Kamis malam.