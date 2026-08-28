Massa Rusak CCTV di Pejompongan, Pemprov DKI: Aspirasi Boleh, Jangan Rusak Fasilitas Publik

JAKARTA - Sejumlah massa melakukan perusakan CCTV di sekitar Jalan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8/2026) malam. Tak hanya CCTV, sejumlah fasilitas publik lainnya, seperti rambu lalu lintas, juga turut menjadi sasaran perusakan.

Berdasarkan video yang diterima tim iNews Media Group, massa yang diduga masih berstatus pelajar nekat memanjat tiang lampu penerangan jalan dan merusak rambu serta kamera CCTV. Salah seorang pelaku menggunakan sebatang bambu untuk menjatuhkan CCTV yang terpasang.

Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi menyatakan pihaknya sangat terbuka bagi siapa pun untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Namun, ia menegaskan penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara tertib, aman, dan bertanggung jawab.

"Kami sangat menyayangkan adanya perusakan beberapa CCTV, antara lain di Pejompongan, oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Marulina dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).