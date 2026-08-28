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Pascademo Ricuh di DPR, Coretan di Gerbang Dibersihkan, Sisa Batu Masih Berserakan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |09:18 WIB
Pascademo Ricuh di DPR, Coretan di Gerbang Dibersihkan, Sisa Batu Masih Berserakan
Pascademo Ricuh di DPR (foto: Yuwantoro/Okezone)
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JAKARTA - Kondisi di sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, berangsur normal pada Jumat (28/8/2026) pagi setelah demonstrasi yang berujung ricuh sehari sebelumnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 08.42 WIB, gerbang utama DPR masih dalam kondisi tertutup. Sejumlah petugas terlihat melakukan perbaikan pada pagar yang sebelumnya sempat digoyang dan diayun-ayunkan massa saat aksi berlangsung.

Tidak tampak lagi massa aksi yang berkumpul di area gerbang utama DPR. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari kedua arah juga terpantau lancar. Berbeda dengan kondisi saat aksi berlangsung pada Kamis (27/8/2026), tidak terlihat lagi penyekatan jalan di sekitar lokasi.

Meski situasi sudah kondusif, sejumlah bekas kericuhan masih terlihat. Sisa-sisa batu yang diduga digunakan saat aksi masih tampak berserakan di beberapa titik. Selain itu, jejak coretan cat semprot pada dinding gerbang DPR sebagian besar telah dibersihkan, meski masih terlihat samar di sejumlah bagian.

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Topik Artikel :
Demo Ricuh DPR demo ricuh Demo
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