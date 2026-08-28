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Jenderal Pelaku Genosida Muslim Bosnia, Ratko Mladic, Meninggal di Usia 84 Tahun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |00:05 WIB
Jenderal Pelaku Genosida Muslim Bosnia, Ratko Mladic, Meninggal di Usia 84 Tahun
Ratko Mladic hadir di pengadilan di Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) di Den Haag, 3 Juni 2011. (Foto: Pool/Reuters)
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DEN HAAG – Ratko Mladic, salah seorang tokoh sentral genosida yang mendalangi pembantaian setidaknya 8.000 Muslim di "zona aman" PBB di Bosnia pada 1995, meninggal dunia pada Kamis (27/8/2026) dalam tahanan PBB. Mladic meninggal di usia 84 tahun, menurut catatan dokumen kelahirannya.

Mladic, seorang jenderal pasukan nasionalis Serbia, berperan dalam pembantaian di Srebrenica selama perang Balkan, di mana pasukannya menghujani ibu kota Sarajevo yang terkepung dengan tembakan artileri, tank, mortir, dan senapan mesin berat yang menewaskan 10.000 orang.

Jenazah para korban dari Srebrenica didorong menggunakan buldoser ke dalam kuburan massal selama empat hari pada bulan Juli 1995; sebagian di antaranya kemudian digali kembali dan dipindahkan ke wilayah pegunungan terpencil demi menyembunyikan bukti pembunuhan tersebut.

Tujuannya, sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Pidana Internasional PBB untuk Bekas Yugoslavia (ICTY), adalah "pembersihan etnis"—yakni pengusiran paksa terhadap Muslim Bosnia, Kroasia, dan kelompok non-Serbia lainnya guna mengosongkan wilayah Bosnia demi mewujudkan "Serbia Raya".

Pengadilan menyimpulkan bahwa Mladic, bersama mendiang Presiden Serbia Slobodan Milosevic dan pemimpin politik Serbia-Bosnia Radovan Karadzic, terlibat dalam persekongkolan kriminal untuk melaksanakan rencana tersebut.

Mladic, yang dijuluki sebagai "Penjagal Bosnia", meninggal dunia pada Kamis, kata pengacaranya, Dragan Ivetic, tanpa menyebutkan penyebab kematiannya. Ivetic menambahkan bahwa Mladic menghabiskan bulan-bulan terakhirnya di bangsal rumah sakit pusat penahanan PBB di pinggiran kota Den Haag, Belanda.

Menurut putranya, dokumen mencatat tanggal lahir Mladic sebagai 12 Maret 1942, namun sebenarnya ia lahir pada 8 Maret 1943.

 

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