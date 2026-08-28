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Pascademo Ricuh, Pos Polisi Slipi yang Dibakar Massa Kini Dibalut Kain Putih

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |10:03 WIB
Pascademo Ricuh, Pos Polisi Slipi yang Dibakar Massa Kini Dibalut Kain Putih
Pos Polisi Slipi yang Dibakar Massa (foto: Yuwantoro/Okezone)
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JAKARTA - Kondisi Pos Polisi Slipi di bawah Flyover Slipi, Jakarta Barat, tampak mengalami kerusakan setelah menjadi sasaran perusakan dan pembakaran saat aksi massa pada Kamis (27/8/2026) malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Jumat (28/8/2026) pagi, bangunan pos polisi tersebut kini dibalut kain putih yang mengelilingi area bangunan. Di sekitar lokasi masih terlihat sisa abu bekas kebakaran serta serpihan kaca yang berserakan.

Sementara itu, arus lalu lintas di kawasan Slipi terpantau kembali normal.

Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lalu Lintas (KBO) Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Sudarmo mengatakan, kondisi lalu lintas di wilayah Jakarta Barat telah kembali normal sejak pukul 05.30 WIB.

"Pada hari ini tadi kurang lebih jam 05.30 untuk situasi lalu lintas wilayah Jakarta Barat dinyatakan normal, baik arteri maupun dalam tol," kata Sudarmo kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).

Sudarmo menyebut sejumlah fasilitas mengalami kerusakan akibat aksi massa, di antaranya Pos Lalu Lintas Slipi yang berada di tengah maupun di pinggir jalan. Selain itu, sejumlah separator TransJakarta juga sempat terdampak.

"Untuk fasilitas ya bisa dilihat ini pos kami, pos lalu lintas Slipi, baik yang di tengah maupun yang di pinggir, dirusak massa," ujarnya.

 

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