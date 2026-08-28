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Bentrokan Massa dan Polisi Kembali Pecah di Pejompongan, TNI Turun Tangan Redam Situasi

Rani Sanjaya , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |09:49 WIB
Bentrokan Massa dan Polisi Kembali Pecah di Pejompongan, TNI Turun Tangan Redam Situasi
Bentrokan Massa dan Polisi Kembali Pecah (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Bentrokan antara massa dan petugas kepolisian kembali terjadi di Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026) pagi. Situasi sempat memanas sebelum akhirnya mereda setelah aparat TNI diterjunkan ke lokasi.

Pantauan di lokasi, massa yang belum diketahui asal-usulnya kembali menyerang petugas kepolisian yang berjaga di Jalan Tentara Pelajar, Tanah Abang. Dalam bentrokan tersebut, massa menggunakan bambu dan batu untuk menyerang aparat.

Aksi saling maju dan mundur terjadi sepanjang bentrokan. Massa kemudian bertahan hingga sempat menguasai ruas Jalan Pejompongan Raya.

Massa juga sempat membakar sejumlah barang di bantaran rel kereta api. Situasi yang memanas membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat lumpuh.

 

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