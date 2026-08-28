Pascademo Rusuh, Polisi Pastikan Aktivitas Masyarakat Tetap Berjalan dan Tak Terprovokasi

JAKARTA - Polisi memastikan aktivitas masyarakat di Jakarta pasca-demo rusuh pada Kamis 27 Agustus 2026 malam tetap berjalan. Polisi juga mengajak masyarakat agar tidak terprovokasi.

“Secara umum, aktivitas masyarakat pada pagi hari tetap berlangsung, mulai dari kegiatan perkantoran, pendidikan, perdagangan, hingga mobilitas warga,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Jumat (28/8/2026).

Budi menjelaskan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi dan menyesuaikan langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia pun mengajak masyarakat dan seluruh pihak untuk menahan diri serta tidak terpancing provokasi.

“Yang paling penting saat ini adalah menjaga suasana tetap tenang agar masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik,” ujarnya.