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Lansia Pedagang Cermin di Pejompongan Meninggal Dunia Saat Kerusuhan di Benhil

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |18:34 WIB
Lansia Pedagang Cermin di Pejompongan Meninggal Dunia Saat Kerusuhan di Benhil
Suasana rumah duka Bambang yang meninggal dunia saat kerusuhan d Pejompongan.
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JAKARTA - Seorang lansia warga Bendungan Hilir (Benhil), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Bambang Setiyawan (60), meninggal dunia usai pecahnya kericuhan di kawasan Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026) malam. Bambang diketahui sehari-hari berjualan cermin di pinggir Jalan Pejompongan Raya.

Titin (54), istri Ketua RT 02/RW 06 Pejompongan, mengatakan Bambang keluar rumah sekitar pukul 22.00 WIB saat situasi di sekitar lokasi sudah ramai oleh massa.

"Itu sekitar kurang lebih jam 10 malam, almarhum keluar dari sini pakai baju hitam-hitam, kaos hitam, celana hitam," kata Titin di rumah duka, Jumat (28/8/2026).

Menurut dia, saat itu massa yang berada di sekitar lokasi sempat berlarian setelah terjadi penyemprotan gas air mata. Warga kemudian berupaya mencari perlindungan ke gang-gang permukiman.

"Tiba-tiba tuh massa dilemparin gas air mata terus pada kabur ke sini anak-anak ya, kebanyakan sih anak-anak. Terus ya campurlah," ujarnya.

Titin mengaku sempat berbincang dengan Bambang sebelum pria yang akrab disapa Bembeng itu menuju ke arah tokonya untuk mengunci pintu di tengah kerusuhan. Namun, tak lama setelahnya, sosoknya hilang dari pandangan.

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