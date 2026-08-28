1 Orang Tewas Kerusuhan Demo DPR, Polisi: Kejadiannya di Pejompongan!

JAKARTA - Polda Metro Jaya membenarkan adanya satu orang meninggal dunia terkait kerusuhan demonstrasi di Gedung DPR, Kamis 27 Agustus 2026.

"Pertama kami sampaikan belasungkawa, warga kita berpulang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Jumat (28/8/2026).

Budi belum memaparkan identitas dari korban meninggal dunia tersebut. Ia menyebut, korban itu meninggal di Pejompongan. Namun informasi yang dihimpun, korban bernama Bambang (60).

"Berawal adanya informasi masyarakat di lokasi itu masih kerusuhan. Sehingga Polri lakukan evakuasi melihat dan menghitung evakuasi tersebut aman bagi petugas," ujar Budi.

"Sehingga pada saat lokasi diamankan dokkes Polda Metro evakuasi laki-laki dalam kondisi pingsan. Dibawa ke RS Mintoharjo penanganan di rumah sakit yang bersangkutan meninggal dunia," tambah Budi.