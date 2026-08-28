Teken Komitmen RUU Perampasan Aset, Dasco Dinilai Perjuangkan Aspirasi Rakyat

JAKARTA — Langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang terbuka dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) saat unjuk rasa di depan Gedung DPR, pada Kamis (27/8) mendapat apresiasi.

Saat itu, Dasco bersama Pimpinan DPR menerima audiensi dari AMPB di tengah aksi menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan terkait pemberantasan korupsi.

Dalam audiensi tersebut, RUU Perampasan Aset ditargetkan disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen itu ditandatangani Sufmi Dasco Ahmad dan disaksikan perwakilan AMPB.

"Langkah Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi ini bukan sekadar formalitas penerimaan tamu, melainkan bentuk nyata dari sebuah komitmen. Ini adalah gambaran 'dari Senayan untuk rakyat' yang patut diberikan apresiasi," kata Ketua DPP KNPI Muhammad Natsir, Jumat (28/8/2026).

Menurut Natsir, kesediaan mendengarkan aspirasi merupakan langkah pertama, sementara komitmen sejati DPR RI harus dibuktikan melalui kebijakan dan eksekusi nyata di lapangan yang berpihak kepada rakyat.

"Dalam memperjuangkan aspirasi, Dasco mempertaruhkan jabatan. Ini sejarah baru, pimpinan Senayan mengambil langkah berani," ujarnya.

Natsir menilai momentum tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat mengenai fungsi perwakilan rakyat yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat.

Dia menyebut, sejumlah aspirasi publik selama ini telah terakomodasi dengan baik di Senayan, seperti aspirasi pekerja paruh waktu, ojol, dan sejumlah isu strategis lainnya.