Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dapat Ucapan Ultah dari Dasco, Begini Reaksi Kubu Nadiem

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |23:31 WIB
Dapat Ucapan Ultah dari Dasco, Begini Reaksi Kubu Nadiem
Reaksi Kubu Nadiem Makarim soal ucapan ulang tahun dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melalui unggahan Instagram pribadinya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim. Hal tersebut kemudian dikaitkan dengan adanya pengampunan hukum untuk Nadiem.

Terkait narasi tersebut, pengacara Nadiem, Ari Yusuf Amir, enggan memberikan komentar. "Kalau kami dari tim pengacara tidak bisa mengomentari itu, karena itu bukan ranah kami ya," kata Ari usai melaporkan empat hakim ke Komisi Yudisial (KY), Senin (6/7/2026).

Namun, Ari berharap Dasco sebagai pimpinan lembaga legislatif memberikan perhatian terhadap kinerja hakim. "Kami mengharapkan paling tidak beliau sebagai pimpinan DPR diatensi kasus ini supaya jangan sampai ada upaya-upaya penekanan-penekanan, pengarahan-pengarahan yang membuat hakim-hakim ini menjadi tidak independen, tidak bebas, dan tidak lagi profesional," ujarnya.

"Kami harapkan hanya itu kepada beliau-beliau yang di DPR," sambungnya.

Sementara itu, Dasco telah memberi penjelasan soal ucapan selamat ulang tahun kepada Nadiem. Menurut dia, admin akun Instagram-nya terbiasa menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada tokoh tertentu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228573/nadiem-maYu_large.jpg
Divonis 10 Tahun Bui, Nadiem Ajukan Memori Banding Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228557/nadiem_makarim-U83j_large.jpg
KY Tindaklanjuti Laporan Nadiem soal Hakim Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227822/kejagung-0jev_large.jpg
Kejaksaan Ajukan Banding atas Vonis 10 Tahun Bui Nadiem Makarim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227802/nadiem_makarim-60ZN_large.jpg
Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara, Cermin Kejelian Kejaksaan Bongkar Korupsi Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227455/korupsi-w4fs_large.jpg
Nadiem Divonis 10 Tahun Bui, Pakar: Negara Hukum Tidak Mengenal Kekebalan Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227431/nadiem-l6oD_large.jpg
Satu Hakim Dissenting Opinion: Nadiem Harus Dibebaskan dari Seluruh Dakwaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement