Dapat Ucapan Ultah dari Dasco, Begini Reaksi Kubu Nadiem

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melalui unggahan Instagram pribadinya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim. Hal tersebut kemudian dikaitkan dengan adanya pengampunan hukum untuk Nadiem.

Terkait narasi tersebut, pengacara Nadiem, Ari Yusuf Amir, enggan memberikan komentar. "Kalau kami dari tim pengacara tidak bisa mengomentari itu, karena itu bukan ranah kami ya," kata Ari usai melaporkan empat hakim ke Komisi Yudisial (KY), Senin (6/7/2026).

Namun, Ari berharap Dasco sebagai pimpinan lembaga legislatif memberikan perhatian terhadap kinerja hakim. "Kami mengharapkan paling tidak beliau sebagai pimpinan DPR diatensi kasus ini supaya jangan sampai ada upaya-upaya penekanan-penekanan, pengarahan-pengarahan yang membuat hakim-hakim ini menjadi tidak independen, tidak bebas, dan tidak lagi profesional," ujarnya.

"Kami harapkan hanya itu kepada beliau-beliau yang di DPR," sambungnya.

Sementara itu, Dasco telah memberi penjelasan soal ucapan selamat ulang tahun kepada Nadiem. Menurut dia, admin akun Instagram-nya terbiasa menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada tokoh tertentu.