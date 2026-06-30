Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satu Hakim Dissenting Opinion: Nadiem Harus Dibebaskan dari Seluruh Dakwaan

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |19:18 WIB
Satu Hakim Dissenting Opinion: Nadiem Harus Dibebaskan dari Seluruh Dakwaan
Nadiem Makarim jalani sidang vonis korupsi chromebook (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis Nadiem Makarim bersalah dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Putusan majelis hakim ini tidak bulat. Sebab, Hakim Andi Saputra menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda. "Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider, maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum," kata Hakim Andi, Selasa (30/6/2026).

Hakim Andi menyoroti terkait penandatanganan Nadiem terhadap Permen Nomor 5 Tahun 2021 yang dipersoalkan belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan jahat. "Ditambah ternyata Permendikbud 5 Tahun 2021 tidak mengunci merek tertentu, melainkan mengunci operating system," ujarnya.

Andi turut menyoroti adanya grup WhatsApp yang selama ini disebutkan selama persidangan belum dapat masuk dalam kategori perbuatan persiapan.

"Karena tidak lebih dari percakapan rencana aksi kebijakan apabila terdakwa benar-benar terpilih menjadi menteri. Menimbang, oleh karena tidak cukup bukti telah terjadi meeting of minds di antara terdakwa dengan terdakwa Mul, terdakwa Sri untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama, maka dalam batas penalaran yang wajar, terdakwa tidak terlibat dalam perbuatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Mulyatsyah dan terdakwa Sri Wahyuningsih secara bersama-sama," ucapnya.

Ia pun menegaskan, tidak cukup alat bukti yang meyakinkan atau setidak-tidaknya meragukan karena tidak disertai persesuaian dan kausalitas alat bukti yang terang-benderang.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227374/nadiem_makarim-Usj3_large.jpg
Divonis 10 Tahun Bui, Nadiem Makarim Banding di Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223493/korupsi_chromebook-wQWK_large.jpg
Nadiem Berharap Divonis Bebas Murni di Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222186/kasus_chromebook-lFh4_large.jpg
Soal Pleidoi Nadiem, Jaksa: Tidak Berdasarkan Fakta Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222096/sidang_nadiem-TK2w_large.jpg
Bacakan Pleidoi, Nadiem Klaim Pemilihan Chrome OS Hemat Rp3,9 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/337/3221894/kejagung-ytHE_large.jpg
Usut Chromebook, Momentum Kejagung Telusuri Skema Kejahatan 'Kerah Putih'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221705/sidang_chromebook-ltab_large.jpg
Kasus Chromebook, Publik Diajak Fokus pada Fakta Persidangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement