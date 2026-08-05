Nadiem Jalani Sidang Perdana Banding Kasus Chromebook

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim hadir dalam sidang perdana banding perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (5/8/2026). Nadiem terlihat hadir bersama keluarganya.

Pantauan di lokasi, Nadiem tiba pada pukul 09.14 WIB. Mantan Mendikbudristek itu terlihat menyapa pengemudi ojek online (ojol) yang datang dan memberikan dukungan di depan pintu masuk.

Nadiem tiba bersama istrinya, Franka Makarim. Selain istrinya, orangtua Nadiem, yakni Nono Anwar Makarim dan Atika Algadrie, juga terlihat hadir langsung.

Mereka yang mendukung Nadiem tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih. Dalam kesempatan tersebut, Nadiem juga mengaku siap menghadapi sidang banding meski masih dalam masa pemulihan medis.

"Masih dalam pemulihan, tapi alhamdulillah siap untuk sidang hari ini. Ya, masih ada sedikit peradangan, tapi alhamdulillah saya bisa mendapat perawatan yang baik," kata Nadiem di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu.