Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Divonis 10 Tahun Bui, Nadiem Ajukan Memori Banding Pekan Ini

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |21:30 WIB
Divonis 10 Tahun Bui, Nadiem Ajukan Memori Banding Pekan Ini
Nadiem Makarim (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, akan melawan vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Perlawanan itu ditempuh melalui upaya hukum banding.

"Jadi kami sudah resmi mengajukan pernyataan banding minggu lalu, hari Rabu," kata pengacara Nadiem, Ari Yusuf Amir, di Komisi Yudisial (KY), Senin (6/7/2026).

Terkait langkah banding tersebut, Ari mengatakan pihaknya akan menyerahkan memori banding pada pekan ini. "Kami dalam minggu ini akan menyerahkan memori bandingnya," ujarnya.

Ia menjelaskan, memori banding akan memuat sejumlah fakta persidangan yang menurutnya diabaikan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. "Sehingga dalam hal ini kami minta supaya majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan fakta-fakta yang diabaikan tersebut," ucapnya.

"Lalu terhadap fakta-fakta yang tidak ada tapi masuk dalam putusan, kami juga mohon kepada pengadilan banding untuk mengoreksinya dalam proses itu," sambungnya.

Ia melanjutkan, pihaknya juga mempersiapkan saksi dan ahli dalam pengajuan banding tersebut. Namun, ia belum bersedia mengungkap pihak yang dimaksud.

Lebih lanjut, Ari mengungkapkan memori banding juga akan memuat dugaan kekeliruan majelis hakim dalam menggunakan teori hukum. "Teori yang digunakan oleh majelis hakim itu salah fatal. Teori Conditio Sine Qua Non itu teori yang sudah tidak berlaku lagi dan tidak boleh digunakan, bahkan ahli sudah menjelaskan di persidangan tetapi kemarin masih digunakan oleh majelis hakim," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228557/nadiem_makarim-U83j_large.jpg
KY Tindaklanjuti Laporan Nadiem soal Hakim Kasus Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227822/kejagung-0jev_large.jpg
Kejaksaan Ajukan Banding atas Vonis 10 Tahun Bui Nadiem Makarim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227802/nadiem_makarim-60ZN_large.jpg
Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara, Cermin Kejelian Kejaksaan Bongkar Korupsi Chromebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227455/korupsi-w4fs_large.jpg
Nadiem Divonis 10 Tahun Bui, Pakar: Negara Hukum Tidak Mengenal Kekebalan Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227431/nadiem-l6oD_large.jpg
Satu Hakim Dissenting Opinion: Nadiem Harus Dibebaskan dari Seluruh Dakwaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227374/nadiem_makarim-Usj3_large.jpg
Divonis 10 Tahun Bui, Nadiem Makarim Banding di Kasus Chromebook
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement