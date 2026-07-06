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Dasco Buka Suara soal Postingan Ucapan Ultah untuk Nadiem Makariem

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |16:04 WIB
Dasco Buka Suara soal Postingan Ucapan Ultah untuk Nadiem Makariem
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Felldy Utama/Okezone)
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JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberi penjelasan soal ucapan selamat ulang tahun kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

"Jadi admin saya yang baru itu, dia itu kemudian membiasakan, sekarang ini untuk mengucapkan setiap tokoh yang ulang tahun memberikan ucapan selamat ulang tahun di akun saya," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Nadiem, kata dia, menjadi salah satu tokoh yang turut diucapkan selamat pada momen pertambahan usianya beberapa hari lalu. Dasco mengakui, banyak pihak yang bertanya mengenai maksud di balik unggahannya tersebut.

"Jadi, kemarin ada banyak yang tanya ke saya, maksudnya apa? Ya selamat ulang tahun ya begitu," ujarnya.

Saat disinggung ihwal ucapan itu sebagai kode akan adanya pengampunan hukum seperti amnesti dan abolisi yang akan diberikan kepada Nadiem, Dasco menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki maksud ke arah sana.

"Iya, itu kan banyak pertanyaan. Saya juga bingung jawabnya, ya. Karena sebenarnya kan enggak ada maksud begitu," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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