Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo Kembali Ajukan Praperadilan soal Pasal Penetapan Tersangka, Apa Alasannya?

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |01:01 WIB
Roy Suryo Kembali Ajukan Praperadilan soal Pasal Penetapan Tersangka, Apa Alasannya?
Roy Suryo Kembali Ajukan Praperadilan soal Pasal Penetapan Tersangka/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Roy Suryo kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), terkait penerapan pasal dalam status tersangkanya di kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan kedua  ditujukan kepada  Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Agung, tembusan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta nomor 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, Kamis (2/7/2026).

Padahal, gugatan praperadilan pertama soal sah tidaknya penggeledahan nomor 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL terdaftar pada 22 Juni 2026 telah memasuki tahap kesimpulan. Akan dibacakan Hakim tunggal I Ketut Darpawan tiga hari sebelum sidang perdana kedua atau Selasa (7/7/2026) nanti.

Pengacara Roy Suryo, Refly Harun menjelaskan tujuan gugatan praperadilan kedua dimaksudkan menguji Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dipakai penyidik.

“Ya kita menganggap, bahwa kita mau menguji  keabsahan penggunaan pasal tersebut, karena kita menganggap tidak memenuhi minimal dua alat bukti. Karena terlalu sumir,” kata Refly saat dihubungi dikutip Minggu (5/7/2026).

Refly menjelaskan tujuan menggugat pasal ITE tersebut, adalah merontokkan pasal yang menyematkan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Namun demikian, dia menegaskan gugatan ini belum sampai ke tujuan menggugat status tersangka.

“Ya, kita belum sampai di sana (soal status tersangka). Karena kalau sampai di sana, nanti mudah sekali dipatahkan, kan. Karena selama ini penetapan tersangka itu menjadi materi utama praperadilan banyak orang, kan, tapi mudah sekali dipatahkan. Jadi kita sisir satu-satu dulu,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/337/3228239//roy_suryo-5pjK_large.jpg
Soal Praperadilan Kedua Roy Suryo, Polda Metro Jaya: Kami Tidak Persoalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228117//ade_darmawan-yF8s_large.jpg
Ade Darmawan Cs Bakal Surati MA, Minta Roy Suryo Kembali Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228104//andi_azwan-16in_large.jpg
Andi Azwan Sebut Langkah Praperadilan Roy Suryo Tindakan Pengecut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228090//kombes_pol_abrianto_pardede-rWGV_large.jpg
Roy Suryo Kembali Ajukan Praperadilan, Polda Metro Jaya Siap Hadapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228095//tim_hukum_merah_putih_bersama_peradi_bersatu-rDjx_large.jpg
Dicap Penyusup, Suhadi Ungkap Alasan Interupsi saat Sidang Praperadilan Roy Suryo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228082//kombes_abrianto_pardede-JjbE_large.jpg
Polda Metro Jaya Yakin 100% Praperadilan Roy Suryo Ditolak Hakim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement