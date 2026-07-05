Nekat Bawa Sinte di Jok Motor, Tiga Remaja Ditangkap di Cengkareng

JAKARTA – Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Barat menangkap tiga remaja, yang diduga membawa narkotika saat patroli antitawuran dan pencegahan kejahatan jalanan di kawasan Pesakih, Cengkareng, Sabtu (4/7/2026) dini hari.

Ketiga remaja berinisial NAR, NAJ, dan DP diamankan sekitar pukul 03.50 WIB setelah petugas menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai karena gerak-geriknya mencurigakan.

Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Eko Adi Setiawan mengatakan, saat itu Tim Perintis Presisi (TPPP) Tim 1 Sat Samapta Polres Metro Jakarta Barat bersama personel Patra Yon A tengah melaksanakan patroli rutin untuk mengantisipasi aksi tawuran dan kejahatan jalanan.

"Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan empat plastik klip berisi barang yang diduga narkotika jenis sintetis (sinte) yang disembunyikan di dalam dasbor sepeda motor," kata Eko kepada wartawan, Sabtu (4/7/2026).