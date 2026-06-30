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Tangis Nadiem Makarim Pecah Jelang Vonis Korupsi Chromebook

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |10:34 WIB
Tangis Nadiem Makarim Pecah Jelang Vonis Korupsi Chromebook
Tangis Nadiem Makarim Pecah Jelang Vonis Korupsi Chromebook/Okezone
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JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tiba di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk mendengarkan putusan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang menjeratnya, pada Senin (30/6/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, Nadiem datang ke persidangan dengan mengenakan batik lengan panjang. Dia tiba di PN Tipikor sekira pukul 09.30 WIB. Kedatangan Nadiem disambut puluhan mitra Gojek yang akan memberikan dukungan kepadanya.

Nadiem terlihat tak kuasa menahan air mata ketika puluhan pengemudi Ojek Online (Ojol) itu mendoakan dan memberikan semangat untuk Nadiem yang akan menghadapi sidang putus ini. Mereka pun tampak berjabat tangan hingga memeluk erat Nadiem Makarim.

Sebagian pengemudi Ojol juga meminta Nadiem agar menandatangani jaket Gojek miliknya sebagai kenangan-kenangan. Dengan air mata berlinang Nadiem pun menggoreskan tanda tangan dengan spidol ke jaket mitra Gojek tersebut.

Setelah itu, Nadiem pun memberikan keterangan singkat kepada awak media. Ia mengaku bersyukur dan tak merasa sendirian ketika selama proses persidangan, Sebab kata Nadiem banyak pihak yang selalu memberikannya dukungan.

"Apapun yang terjadi hari ini saya yakin saya tidak sendirian karena saya punya keluarga, saya punya dukungan dari berbagai kalangan masyarakat dan saya punya kebenaran di sisi saya dan karena itu Allah tidak akan pernah meninggalkan saya," kata Nadiem.

 

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