Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hal Memberatkan Nadiem hingga Dituntut 18 Penjara Menurut Jaksa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |20:20 WIB
Hal Memberatkan Nadiem hingga Dituntut 18 Penjara Menurut Jaksa
Hal Memberatkan Nadiem hingga Dituntut 18 Penjara Menurut Jaksa/Okezone
A
A
A

JAKARTA  - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Jaksa juga memaparkan hal-hal memberatkan dan meringankan sebelum membaca tuntutan itu.

Hal memberatkan yang diungkap Jaksa ialah bahwa Nadiem telah melakukan perbuatan melawan hukum di bidang pendidikan. Kata Jaksa, perbuatan itu mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak Indonesia.

"Perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi di bidang pendidikan yang merupakan sektor strategis pembangunan bangsa telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia," ujar jaksa Roy Riady saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Nadiem juga dinilai tidak mendukung program pemerintah yang tengah gencar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Nadiem juga dinilai menimbulkan kerugian negara yang besar.

"Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, dan Jurist Tan DPO telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar yaitu Rp1.567.888.662.716,74 dan kerugian keuangan negara akibat pengadaan Chrome Device Management yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar USD 44.054.426 atau setidak-tidaknya sebesar Rp 621.387.608.730 berdasarkan kurs terendah pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp14.105 untuk 1 dolar Amerika Serikat," ujar jaksa.

Jaksa juga menilai Nadiem melakukan perbuatan pengadaan Chromebook dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Perbuatan ini, kata jaksa, dilakukan dengan mengabaikan kualitas pendidikan anak.

"Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan TIK Chromebook tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi telah mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Indonesia, sehingga harta kekayaan Terdakwa mengalami peningkatan yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi sebesar Rp 4.871.469.603.758. Terdakwa berbelit-belit dalam proses persidangan," imbuh jaksa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218303/viral-uLtK_large.jpg
Tangis Keluarga Pecah Dengar Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218299/viral-Tr5Q_large.jpg
Dituntut 18 Tahun Penjara, Nadiem Makarim: Saya Patah Hati pada Negara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218008/kejagung-jiX4_large.jpg
Nadiem Sakit Jelang Sidang Tuntutan, Kejagung: Kita Lihat Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214956/nadiem_makarim-tXxZ_large.jpg
Nadiem Absen Sidang Kasus Korupsi Chromebook, Dirawat di Rumah Sakit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199677/nadiem_makarim-w5cB_large.jpg
Eks Penyidik KPK Minta Fakta di Persidangan Kasus Chromebook Ditindaklanjuti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196544/nadiem_makarim-B2It_large.jpg
Terkuak! Nadiem Disebut Sepakati Pengadaan Chromebook saat Sebulan Jabat Menteri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement