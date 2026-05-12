Nadiem Sakit Jelang Sidang Tuntutan, Kejagung: Kita Lihat Besok

JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dijadwalkan menjalani sidang tuntutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook besok, Rabu 13 Mei 2026. Namun, jadwalnya bentrok dengan jadwal operasi.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna, mengungkapkan, belum mengetahui apakah agenda pembacaan tuntutan tersebut akan tetap dilaksanakan dan dilakukan penjemputan terhadap Nadiem atau tidak. Pihaknya menyerahkan semua persoalan tersebut kepada majelis hakim.

“Ya, kita lihat besok hasil persidangan dibuka nanti apakah memang dia sakit atau seperti apa. Nanti kan besok dibuka oleh majelis hakim. Itu sepenuhnya kewenangan dari majelis hakim,” ungkap Anang dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Ia pun menegaskan, hingga saat ini agenda pembacaan tuntutan masih dijadwalkan pada Rabu, 13 Mei 2026. “Agenda besok kalau tidak salah kan tuntutan,” tambahnya.

Nadiem sendiri per 12 Mei 2026 telah dialihkan menjadi tahanan rumah oleh majelis hakim. Ia tidak bisa keluar tanpa seizin majelis hakim serta penuntut umum.

“Tadi malam tim penuntut umum sudah melaksanakan penetapan majelis hakim, di mana terhadap saudara NM dialihkan menjadi tahanan rumah. Kalau dia tidak bisa keluar dari rumah tanpa seizin daripada majelis hakim dan penuntut umum. Harus ada izin,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

