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Muktamar Ke-35 NU, Rais Aam dan Ketua Umum PBNU 2026-2031 Segera Dipilih Hari Ini

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |13:31 WIB
Muktamar Ke-35 NU, Rais Aam dan Ketua Umum PBNU 2026-2031 Segera Dipilih Hari Ini
Muktamar Ke-35 NU (foto: Okezone)
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JAKARTA - Agenda krusial Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akan memasuki puncaknya hari ini, Sabtu (29/8/2026). Pasalnya, forum tersebut dijadwalkan menggelar sidang pleno utama untuk menentukan arah kepemimpinan PBNU masa khidmah 2026–2031.

Wakil Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar ke-35 NU, Sarmidi Husna, mengonfirmasi bahwa rangkaian sidang penetapan pucuk pimpinan akan berlangsung mulai sore hingga malam hari.

"Iya betul, insya Allah nanti sore sampai nanti malam akan dilakukan Sidang Pleno Muktamar ke-35 NU," ujar Sarmidi saat dikonfirmasi, Sabtu (29/8/2026).

Ada dua agenda utama dalam sidang pleno tersebut. Pertama, pemilihan Rais Aam PBNU dan kedua, pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah serta Tim Formatur.

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Topik Artikel :
NU Muktamar Ke-35 NU Muktamar NU
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