Prabowo Tagih Kartu NU ke Gus Yahya: Kalau Ada, Saya Datang Lagi 31 Agustus

JOMBANG - Presiden Prabowo Subianto menagih langsung kartu keanggotaan Nahdlatul Ulama (NU), kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf. Kartu tersebut disebut sudah lama diminta Prabowo kepada Gus Yahya.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU di Lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Prabowo meminta kartu anggota NU tersebut sudah diterimanya sebelum penutupan Muktamar yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus 2026.