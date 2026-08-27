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Prabowo Tagih Kartu NU ke Gus Yahya: Kalau Ada, Saya Datang Lagi 31 Agustus

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |18:00 WIB
Prabowo Tagih Kartu NU ke Gus Yahya: Kalau Ada, Saya Datang Lagi 31 Agustus
Presiden Prabowo Subianto (foto: tangkapan layar)
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JOMBANG - Presiden Prabowo Subianto menagih langsung kartu keanggotaan Nahdlatul Ulama (NU), kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf. Kartu tersebut disebut sudah lama diminta Prabowo kepada Gus Yahya.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU di Lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Prabowo meminta kartu anggota NU tersebut sudah diterimanya sebelum penutupan Muktamar yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus 2026.

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