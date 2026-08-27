Wapres Gibran dan Sejumlah Menteri Hadiri Pembukaan Muktamar ke-35 NU

JOMBANG - Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming tampak hadir pada pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar pada Kamis (27/8/2026) sore di Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang. Kedatangan Gibran, yang mengenakan kemeja putih dipadu dengan jas dan peci hitam, disambut oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.

Tak hanya Wapres, sederet Menteri Kabinet Merah Putih juga terlihat hadir di arena Muktamar ke-35 NU, seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Kemudian terlihat hadir pula Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Haji dan Umrah Moch Irfan Yusuf, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Selain itu, tampak hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Tak hanya itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) serta Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin juga terlihat berada di arena Muktamar.

Berdasarkan informasi yang diterima, Presiden Prabowo Subianto sedang menuju arena Muktamar ke-35. Kepala Negara rencananya akan membuka forum tertinggi di organisasi NU tersebut secara resmi.

(Rahman Asmardika)

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