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Warga Nahdliyin Mulai Berdatangan Jelang Pembukaan Muktamar Ke-35 NU di Jombang

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |15:59 WIB
Warga Nahdliyin Mulai Berdatangan Jelang Pembukaan Muktamar Ke-35 NU di Jombang
Muktamar ke-35 NU (Foto: Felldy Utama/Okezone)
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JOMBANG - Jelang pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), warga Nahdliyin mulai berdatangan ke arena acara yang digelar di lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, sekira pukul 14.30 WIB, kursi-kursi dari pengurus cabang, pengurus wilayah hingga sejumlah organ dari NU sudah terisi penuh.

Sejumlah tokoh juga sudah terlihat di lokasi acara seperti Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul hingga putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid.

Sementara, sejumlah warga Nahdliyin yang ingin masuk ke dalam arena harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu oleh pasukan pengamanan Presiden (Paspampres). Diketahui, Presiden Prabowo Subianto direncanakan menghadiri sekaligus membuka Muktamar ke-35 NU pada sore hari ini.

“Siang ini, Bapak Presiden bertolak menuju Jawa Timur untuk menghadiri dan membuka secara resmi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang,” kata Seskab Teddy dalam keterangannya.

Seskab menjelaskan bahwa kehadiran Presiden dalam Muktamar NU merupakan bentuk penghormatan terhadap peran besar Nahdlatul Ulama yang selama lebih dari satu abad telah menjadi salah satu kekuatan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

“NU memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan, menjaga persatuan, merawat kehidupan beragama yang damai, serta membangun pendidikan dan kesejahteraan umat. Bapak Presiden menaruh penghormatan yang besar terhadap kontribusi para ulama, kiai, santri, dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
NU Muktamar NU PBNU
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