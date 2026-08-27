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Prabowo: Kalau Bangsa Ini Mau Bangkit, Pemerintah Harus Dekat NU-Muhammadiyah

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |22:30 WIB
Prabowo: Kalau Bangsa Ini Mau Bangkit, Pemerintah Harus Dekat NU-Muhammadiyah
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Felldy Utama/Okezone)
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JOMBANG  - Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bangsa ini akan bisa bangkit dan selalu aman apabila pemerintah bisa selalu dekat dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan di pembukaan Muktamar ke-35 NU yang digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Mulanya, Prabowo mengungkit ihwal kiprah NU sebagai organisasi masyarakat yang selalu hadir dalam peristiwa penting yang menyangkut bangsa Indonesia. Bahkan, NU juga hadir dalam menentukan stabilitas keamanan perdamaian dan masa depan bangsa Indonesia.

"Yang disampaikan oleh Gus Yahya itu sangat benar juga oleh Kiai Hasyim. Kalau bangsa ini mau bangkit dan mau aman, pemerintah, Umaro harus selalu dekat dengan Nahdlatul Ulama," kata Prabowo yang langsung disambut gemuruh warga Nahdliyin.

"Dan juga Muhammadiyah," ujar Prabowo tak berselang lama yang disambut gelak tawa.

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