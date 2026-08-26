Ketika Prabowo Tanya MBG ke Korban Gempa NTT: Mau Dilanjutkan atau Tidak?

NTT - Presiden Prabowo Subianto menanyakan langsung manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada warga terdampak gempa bumi yang berada di posko pengungsian di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Momen tersebut terjadi saat Prabowo meninjau posko pengungsian korban gempa. Mulanya, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya mendapat laporan dari Bupati Nagekeo Simplisius Donatus mengenai manfaat program MBG yang dirasakan masyarakat.

"Saya dapat laporan dari Bapak Bupati bahwa rakyat Nagekeo itu merasakan manfaat dari MBG, apa benar itu?" tanya Prabowo.

"Benar," jawab warga yang berada di lokasi.

Prabowo kemudian menanyakan kepada warga apakah program prioritas pemerintah tersebut perlu terus dilanjutkan. "Mau dilanjutkan atau tidak?" tanya Prabowo lagi.

Prabowo pun menegaskan program MBG akan terus dilanjutkan. Menurutnya, program tersebut penting untuk meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil di Indonesia.

"Saya kira itu kita lanjutkan supaya anak-anak kita sehat, supaya ibu-ibu hamil kita sehat, dan mereka yang lanjut usia aman di saat-saat mereka menikmati usia lanjut mereka," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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