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Prabowo Sampaikan Belasungkawa saat Kunjungi Posko Pengungsian Korban Gempa NTT

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |17:24 WIB
Prabowo Sampaikan Belasungkawa saat Kunjungi Posko Pengungsian Korban Gempa NTT
Presiden Prabowo Subianto di Posko Pengungsian korban gempa NTT (Foto: Tangkapan layar Biro Setpres)
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NTT - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa secara langsung atas musibah bencana gempa bumi dahsyat yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan warga terdampak gempa di posko pengungsian di Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026). 

Mulanya, Prabowo menyampaikan kehadirannya untuk melihat secara langsung langkah penanganan yang telah dilaksanakan. "Dan saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Flores, daerah-daerah yang kena bencana ya, ucapan belasungkawa saya, mereka yang kehilangan keluarganya," kata Prabowo.

Dia menegaskan, pemerintah pusat terus-menerus memantau dan melakukan langkah-langkah untuk mendukung percepatan penanganan bencana pascagempa. Termasuk, dengan mengirimkan bantuan yang dibutuhkan.

"Jadi percayalah pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir, dan kita akan terus membantu saudara-saudara ya," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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