Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pabrik Rumahan Narkoba Digerebek, Polisi Tangkap Sejumlah Tersangka di Lampung

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |21:30 WIB
Pabrik Rumahan Narkoba Digerebek, Polisi Tangkap Sejumlah Tersangka di Lampung
Penangkapan narkoba (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung membongkar kasus industri rumahan, atau pabrik rumahan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di sebuah kontrakan di Kompleks Rajawali Residence, Candi Mas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

Kepala Subdit II Ditresnarkoba Polda Lampung, AKBP Wahyudi Sabhara mengungkapkan, pengungkapan tersebut bermula pada Kamis, 27 Agustus 2026.

"Tim kami segera melakukan observasi dan surveillance terkait informasi dari masyarakat. Nah, sekitar jam 12.00 WIB, kami datangi rumah tempat tinggal Eka Pradinasta, 33, wiraswasta di kontrakan Rajawali Residence Candi Mas, dan mengamankan Eka Pradinasta," kata Wahyudi, Sabtu (29/8/2026).

Di kontrakan tersebut, polisi menemukan adanya dugaan praktik pembuatan narkotika jenis sabu dan sejumlah pil ekstasi oleh tersangka Eka P, yang beralamat di Padmosari II, Desa Haduyang, Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa satu perangkat alat hisap sabu berikut tabung kaca pirek, timbangan digital berwarna hitam, dua plastik klip kecil berisi serbuk berwarna hijau, 25 pil ekstasi berwarna ungu, 27 inex berwarna abu-abu, serta satu unit telepon seluler (HP) Android.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ekstasi sabu Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/337/3238687//yuwanky-490r_large.jpg
Polri Tangkap Yuwanky, Pemilik Klub Malam Planet Batam yang Jadi DPO Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/338/3238310//revaldo-RzwU_large.jpg
Revaldo Ditetapkan Tersangka, Tersandung Kasus Narkoba untuk Keempat Kalinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/337/3238285//narkoba-bPIF_large.jpg
Polri Bongkar Peredaran Permen Narkoba Asal Inggris, Tersangka 4 Kali Pesan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/337/3238244//viral-hmsl_large.jpg
Bareskrim Bongkar Peredaran Permen Narkoba Asal Inggris, Satu Pelaku Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/340/3238207//viral-Sr0z_large.jpg
Baku Tembak Pecah Usai Perayaan HUT RI, 3 Polisi Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/33/3238199//revaldo-Uo9T_large.jpg
Kronologi Aktor Revaldo Kembali Ditangkap Terkait Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement