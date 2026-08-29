Pabrik Rumahan Narkoba Digerebek, Polisi Tangkap Sejumlah Tersangka di Lampung

JAKARTA - Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung membongkar kasus industri rumahan, atau pabrik rumahan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di sebuah kontrakan di Kompleks Rajawali Residence, Candi Mas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

Kepala Subdit II Ditresnarkoba Polda Lampung, AKBP Wahyudi Sabhara mengungkapkan, pengungkapan tersebut bermula pada Kamis, 27 Agustus 2026.

"Tim kami segera melakukan observasi dan surveillance terkait informasi dari masyarakat. Nah, sekitar jam 12.00 WIB, kami datangi rumah tempat tinggal Eka Pradinasta, 33, wiraswasta di kontrakan Rajawali Residence Candi Mas, dan mengamankan Eka Pradinasta," kata Wahyudi, Sabtu (29/8/2026).

Di kontrakan tersebut, polisi menemukan adanya dugaan praktik pembuatan narkotika jenis sabu dan sejumlah pil ekstasi oleh tersangka Eka P, yang beralamat di Padmosari II, Desa Haduyang, Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa satu perangkat alat hisap sabu berikut tabung kaca pirek, timbangan digital berwarna hitam, dua plastik klip kecil berisi serbuk berwarna hijau, 25 pil ekstasi berwarna ungu, 27 inex berwarna abu-abu, serta satu unit telepon seluler (HP) Android.