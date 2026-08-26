Bareskrim Bongkar Peredaran Permen Narkoba Asal Inggris, Satu Pelaku Ditangkap

JAKARTA - Bareskrim Polri menggagalkan peredaran narkotika jenis delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) yang dikemas dalam bentuk permen di Kota Malang, Jawa Timur. Polisi menangkap seorang pria berinisial AJE setelah menerima paket kiriman dari Inggris.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi Bea Cukai Pasar Baru terkait paket mencurigakan yang dikirim dari Inggris ke Indonesia.

"Tim Subdit III Dittipidnarkoba mendapatkan informasi dari Bea Cukai Pasar Baru terkait adanya paket yang mencurigakan yang dikirim dari Inggris ke Indonesia menggunakan jasa Kantor Pos Indonesia," kata Eko, Selasa (25/8/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan paket tersebut berisi tiga kemasan permen merek AI yang mengandung narkotika golongan I jenis delta-9-tetrahydrocannabinol (THC).

Menindaklanjuti temuan itu, tim Bareskrim membiarkan paket dikirim ke alamat tujuan di Kota Malang. Setelah penerima membayar tagihan pajak paket, petugas mengantarkan barang tersebut ke sebuah rumah kos di Kecamatan Lowokwaru.

Dari hasil pemeriksaan, Abram mengakui paket tersebut merupakan miliknya yang dipesan melalui sebuah situs web.

"Tim Subdit III Dittipidnarkoba bersama dengan Tim Bea Cukai Pasar Baru melakukan penangkapan terhadap seorang pria bernama Abram Jetro Endiera yang telah mengambil paket berisikan permen candy yang mengandung narkotika golongan I jenis delta-9-tetrahydrocannabinol," ujarnya.