Heboh! Sukoharjo Ternyata Ada Kasino, Bareskrim Turun Tangan Tangkap Puluhan Orang

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri membongkar tindak pidana perjudian ilegal kasino yang dilakukan di Gedung 'SB' di Sukoharjo, Jawa Tengah . Puluhan tersangka ditangkap dalam operasi tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan, perkara tersebut berawal saat tim Polda Maluku tengah mengusut kasus perjudian yang ada di Jawa Tengah.

"Saat melakukan penyelidikan terhadap target awal, petugas menemukan aktivitas lain yang diduga berkaitan dengan praktik perjudian di lokasi tersebut," kata Wira dikutip Sabtu (29/8/2026).

Dia melanjutkan, dari lokasi tersebut petugas menemukan sejumlah permainan judi mulai dari baccarat, niu-niu, hingga mesin tembak ikan. Setelahnya, kata dia, dilakukan penindakan oleh tim gabungan Polda Maluku dan Polda Jawa Tengah.

Wira menyebut dalam operasi tersebut pihaknya kemudian menangkap 71 orang yang ada di lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, kata dia, 30 orang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri.

Puluhan tersangka itu memiliki peran yang berbeda mulai dari kasir, pembagi kartu, penukar chip, operator CCTV, teknisi arena hingga bagian pelayanan. Ia mengatakan pihaknya masih mendalami peranan masing-masing pelaku hingga bagaimana operasional perjudian berlangsung.