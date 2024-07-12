Buru Juru Tulis Judi Togel, Polisi Sisir Warung Tuak di Dolok Masagal Simalungun

SIMALUNGUN - Polisi menggelar razia untuk memberantas permainan judi togel di wilayah hukum Polsek Raya, Polres Simalungun, Polda Sumatra Utara pada Kamis malam, 11 Juli 2024.

Razia dimulai pukul 21.00 WIB hingga selesai, dengan fokus pada kedai tuak di sekitar Dusun Siborgung, Nagori Raya Usang, Kecamatan Dolok Masagal, Kabupaten Simalungun.

Dalam operasi tersebut, petugas memeriksa beberapa kedai dan warung yang dicurigai sebagai tempat transaksi perjudian jenis togel. Namun, hasil razia menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya permainan tebak nomor judi togel atau jenis perjudian lainnya di tempat-tempat yang dicurigai.

Razia ini dipimpin oleh Aiptu Rudolf Sipayung. Meskipun cuaca cerah selama operasi berlangsung, petugas tidak menemukan aktivitas perjudian apapun di lokasi tersebut.

Kapolsek Raya, AKP SP. Siringoringo, menyatakan bahwa razia ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polsek Raya dalam memberantas perjudian di wilayah hukumnya.

"Kami akan terus melakukan patroli dan razia untuk memastikan wilayah kami bebas dari segala bentuk perjudian," tegasnya.