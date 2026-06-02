HOME NEWS NASIONAL

Mama Sinta Laporkan Dandhy Laksono ke Polda Metro soal Film Pesta Babi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |18:06 WIB
JAKARTA - Polda Metro Jaya menerima laporan yang dilayangkan oleh tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta. Dia melaporkan Ketua LBH Merauke berinisial JTW dan penggarap Film Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono (DDL).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, laporan itu dilayangkan Mama Sinta pada Jumat (29/5/2026)

“Di mana Mama Sinta melaporkan tentang adanya penipuan ataupun pengambilan data pribadi. Nah ini juga masih didalami, ada dua orang yang dilaporkan dalam hal ini, JTW serta saudara DDL,” kata Budi Hermanto kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Budi menjelaskan, penyidik Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya akan melakukan pendalaman terlebih dahulu.

“Ini juga masih didalami proses perkara karena baru hari Jumat, tapi tadi kami koordinasikan dengan Ditreskrimum sudah menerima laporan polisi. Dan artinya bagi pelapor, saksi-saksi, serta barang bukti akan didalami. Itu terjawab ya,” ujar dia.

Laporan Mama Sinta teregister dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026. Mama Sinta melaporkan Ketua LBH Merauke terkait Pasal 65 juncto 67 tentang Perlindungan Data Pribadi.

"Ini yang kita laporkan ini adalah untuk perorangan. Perorangan, eh ada Ketua LBH Merauke. Ketua LBH Merauke, inisialnya adalah JTW," kata Pengacara Mama Sinta, TS Hamonangan Daulay di Gedung Polda Metro Jaya, Jumat (29/5/2026), malam.

 

Hari Lahir Pancasila, Momen Masyarakat di Papua Memaknai Bhinneka Tunggal Ika
Laporkan Ketua LBH Merauke ke Polisi, Mama Sinta: Sakit Hati, Wajah Saya Diputar di Film Pesta Babi!
Dorong Ekonomi Kampung, Koperasi Merah Putih Dibangun di Biak Utara Papua
Wamendagri Kawal Perdamaian Konflik Suku di Wamena Bentuk Kepedulian Negara
Kebebasan Berkarya Dinilai Harus Diiringi Tanggung Jawab Publik
Polemik Film Pesta Babi, Papua Dinilai Perlu Dilihat Lebih Komprehensif
