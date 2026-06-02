Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Hebat Lahap Pasar Jiung Kemayoran, Petugas Damkar Berjibaku Jinakkan Api

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |00:20 WIB
Kebakaran Hebat Lahap Pasar Jiung Kemayoran, Petugas Damkar Berjibaku Jinakkan Api
Kebakaran Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (1/6/2026) malam. Belum diketahui apa yang menyebabkan pasar tersebut terbakar, sebab pemadam masih berlangsung. 

Pantauan Okezone di lokasi, petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Terlihat semprotan air diarahkan ke titik yang menyala, guna menjinakkan si jago merah.

Upaya petugas melakukan pemadaman juga dibantu oleh warga sekitar. Nampak warga membantu merenggangkan selang agar petugas lebih mudah menyemprot air ke titik api. 

Sementara itu, bagi warga yang kiosnya terdampak kebakaran, mereka juga telah memindahkan barang-barang penting miliknya. Seluruh barang dagangannya untuk sementara ini ditempatkan di pinggir jalan yang tak terdampak kebakaran.

Terpisah, Command Center Damkar Jakarta, melaporkan insiden ini terjadi sekira pukul 20.55 WIB. Api merambat begitu cepat yang menghanguskan beberapa kios milik pedagang.

Untuk menjinakkan api, sebanyak 33 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Serta bantuan 100 personel pemadam kebakaran DKI Jakarta.

"Perambatan api sangat memungkinkan," tulis keterangan Command Center Damkar, Senin.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/338/3221953/kebakaran-GHNM_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Permukiman Padat di Kemayoran, 87 Personel Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/338/3220405/kebakaran-xdUk_large.jpg
Kebakaran Melahap Lapak dan 3 Kontrakan di Kalideres Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/338/3220028/kebakaran-qJ0g_large.jpg
Pos Polisi di Satpas SIM Daan Mogot Ludes Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/338/3220009/kebakaran-3oSV_large.jpg
Breaking News! Kebakaran di Auditorium Kampus Binus Jakbar, 11 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/338/3219831/kebakaran-uFGR_large.jpg
Kebakaran Pabrik Plastik di Cengkareng Belum Padam hingga Hari Keempat, Apa Kendalanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/340/3218895/kebakaran-b3WV_large.jpg
Megamall Manado Kebakaran Hebat, 1 Orang Tewas Terjebak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement