Kebakaran Hebat Lahap Pasar Jiung Kemayoran, Petugas Damkar Berjibaku Jinakkan Api

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (1/6/2026) malam. Belum diketahui apa yang menyebabkan pasar tersebut terbakar, sebab pemadam masih berlangsung.

Pantauan Okezone di lokasi, petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Terlihat semprotan air diarahkan ke titik yang menyala, guna menjinakkan si jago merah.

Upaya petugas melakukan pemadaman juga dibantu oleh warga sekitar. Nampak warga membantu merenggangkan selang agar petugas lebih mudah menyemprot air ke titik api.

Sementara itu, bagi warga yang kiosnya terdampak kebakaran, mereka juga telah memindahkan barang-barang penting miliknya. Seluruh barang dagangannya untuk sementara ini ditempatkan di pinggir jalan yang tak terdampak kebakaran.

Terpisah, Command Center Damkar Jakarta, melaporkan insiden ini terjadi sekira pukul 20.55 WIB. Api merambat begitu cepat yang menghanguskan beberapa kios milik pedagang.

Untuk menjinakkan api, sebanyak 33 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Serta bantuan 100 personel pemadam kebakaran DKI Jakarta.

"Perambatan api sangat memungkinkan," tulis keterangan Command Center Damkar, Senin.

(Arief Setyadi )

