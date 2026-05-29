8 Siswa Ditangkap Usai Kebakaran Asrama di Kenya Tewaskan 16 Siswi

NAIROBI - Polisi Kenya menangkap delapan siswa yang diduga terlibat dalam serangan pembakaran di sebuah sekolah putri di Kenya yang menewaskan 16 siswi. Kebakaran terjadi pada dini hari Kamis di Utumishi Girls Academy, Gilgil, sekitar 120 kilometer barat laut ibu kota Nairobi. Api melahap lantai atas asrama yang berisi 135 tempat tidur susun.

Kepolisian Nasional Kenya menyatakan, delapan siswa tersebut diidentifikasi setelah penyelidik memeriksa rekaman CCTV, melakukan analisis forensik, serta mewawancarai siswa dan staf sekolah.

"Mereka dicurigai terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kebakaran," demikian pernyataan polisi, dilansir dari bbc, Jumat (29/5/2026).

Para siswa itu ditangkap setelah polisi melacak keberadaan mereka hingga ke rumah masing-masing. Sebagian lainnya yang masih berada di sekitar lokasi juga berhasil diamankan.

Kedelapan siswa tersebut termasuk dalam 30 siswa yang sebelumnya dipanggil kembali ke sekolah oleh tim penyidik untuk dimintai keterangan terkait kebakaran mematikan tersebut.

Meski demikian, penyelidikan masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.