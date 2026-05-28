HOME NEWS INTERNATIONAL

Asrama Sekolah Putri di Kenya Terbakar, 16 Siswi Tewas saat Tidur

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |17:30 WIB
Kasus Kebakaran (foto: Freepik)
NAIROBI - Sedikitnya 16 siswa tewas dalam kebakaran yang melanda sebuah sekolah berasrama di Gilgil, sekitar 120 kilometer sebelah barat ibu kota Kenya, Nairobi. Kebakaran terjadi di Akademi Putri Utumishi pada dini hari saat para siswi tengah tertidur lelap di asrama, pada Kamis (28/5/2026) waktu setempat.

Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba mengatakan, puluhan siswa lainnya mengalami luka-luka dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit, dan sebanyak 71 siswa telah dipulangkan, sementara tujuh lainnya masih menjalani perawatan lebih lanjut. 

Polisi menyatakan, operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung. Hingga kini, penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Sementara itu, Palang Merah Kenya mengerahkan petugas tanggap darurat ke lokasi untuk membantu proses evakuasi dan penanganan korban.

Menurut Ogamba, api bermula di lantai pertama salah satu gedung asrama yang kemudian hangus terbakar.

“Tim penanggulangan berhasil memadamkan api sekitar pukul 03.00, tetapi saat itu kerusakan sudah terjadi,” ujar Ogamba, dilansir dari bbc, Kamis (28/5/2026).

Pihak sekolah juga mulai memulangkan para siswa kepada orang tua dan wali masing-masing sembari menunggu proses penyelidikan selesai.

 

